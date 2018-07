Gate recolhe artefato e ponte de SP deve ser liberada Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) já recolheram o possível artefato explosivo deixado na manhã de hoje ao lado da pista sentido bairro da Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, segundo a Polícia Militar (PM). Por volta do meio-dia, a ponte ainda não havia sido liberada totalmente, apenas as alças de acesso a ela e a pista sentido bairro, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo a PM, o objeto, aparentando ser uma granada, foi retirado pelo Gate e levado para análise na sede do órgão, na Vila Maria, por não oferecer risco. O caso será registrado na 13º Distrito Policial (DP). De acordo com uma testemunha, dois homens colocaram um artefato ao lado da pista e fugiram. A testemunha, então, avisou os trabalhadores que realizam obras na ponte sobre a suspeita de bomba.