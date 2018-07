Gaviões põe Anhembi em clima de final de campeonato O clima no Sambódromo do Anhembi ganhou ares de final de campeonato, em algum clássico com o Corinthians: munidos de bexigas de ar brancas e pretas, os paulistanos que lotam as arquibancadas gritavam efusivamente pela Gaviões da Fiel quando a escola entrou na avenida, na lutar pelo título de campeã do carnaval paulista deste ano. Quinta escola a se apresentar na segunda noite de desfiles no Anhembi, a Gaviões começou o desfile confiante: "Fomos injustiçados várias vezes e já não tenho dúvidas de que faremos um ótimo desfile!", afirmou o conselheiro vitalício da escola, Alberto Goulart. No aquecimento, ídolos do Corinthians como Biro-Biro e Basílio, além de celebridades como a apresentadora Sabrina Sato, destaque da escola, demonstravam muito otimismo, apesar da tensão. "A expectativa é a melhor possível para que tudo saia redondinho!", afirmou a madrinha da bateria, a ex-Mallandrinha Lívia Andrade. Com o samba-enredo "O Sonho Comanda a Vida, Quando o Homem Sonha o Mundo Avança. A Fantástica Velocidade da Roda para a Evolução Humana. É Pura Adrenalina!", a escola vai desenvolver o tema da roda sob vários aspectos. Ao tratar da velocidade, a escola vai falar de Fórmula-1 e fazer uma homenagem a Ayrton Senna.