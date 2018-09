Gêmeas atacadas por raposa em Londres se recuperam em casa

A gêmea de nove meses de idade atacada por uma raposa dentro de sua casa em Londres deixou o hospital na quinta-feira, seis dias depois de sua irmã.

Isabella Kouparis e a irmã Lola estavam dormindo em seus berços quando o animal entrou em seu quarto e atacou as duas, no último dia 5 de junho.

Isabella sofreu ferimentos nos braços e deixou o hospital na quinta-feira. Lola foi mordida no rosto e no braço.

Os pais das gêmeas, Nick e Pauline, declararam: "É incrível ter nossas meninas em casa de novo", depois que a segunda filha recebeu alta.

"Como a Isabella acabou de chegar aqui em casa, queremos passar este dia maravilhoso comemorando em família", eles disseram.

Nick e Pauline estavam em casa assistindo televisão na noite de 5 de junho, quando a raposa entrou por uma porta aberta que dava para o jardim e subiu a escada até chegar ao quarto das meninas, no segundo andar da casa.

Pauline Koupparis disse à BBC que foi checar as meninas quando ouviu "um choro estranho".

Ela disse que quando entrou no quarto e acendeu a luz, a cena parecia um "pesadelo", com as meninas cobertas de sangue a raposa ainda no local.

"É algo que eu nunca esperaria que acontecesse com ninguém, muito menos com minhas meninas lindas", disse ela na época.

Seu filho de 4 anos de idade, Max, também estava dormindo na casa, mas não foi ferido.

Um oficial da polícia chegou a fotografar uma raposa na casa pouco depois do ataque às gêmeas.

Ele viu a raposa através da porta de vidro do jardim e tirou a fotografia usando seu telefone celular.

Não se sabe se a raposa fotografada foi a mesma que atacou as meninas.

Especialistas estimam que cerca de 10 mil raposas vivem na capital britânica e dizem que os animais se adaptaram bem à vida urbana durante os últimos 50 anos, por encontrar bastante comida nos lixos e abrigo nos jardins e outros locais abertos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.