O governo federal concedeu certificado operacional provisório para a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, operadora do Aeroporto Internacional de Brasília-Presidente Juscelino Kubitschek, segundo portaria da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira.

Com a obtenção do certificado, a concessionária fica apta a assumir a operação do aeroporto com o apoio da Infraero.

A Inframérica é composta pelas empresas Infravix, controlada pelo Grupo Engevix, e pela Corporación América.

(Por Anna Flávia Rochas; Edição de Marcela Ayres)