Governo eleva IPI de montadoras com baixo conteúdo nacional O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta quinta-feira um conjunto de medidas para apoiar indústrias automobilísticas que tenham maior produção com conteúdo nacional. O pacote inclui aumento de 30 por cento do IPI para companhias que não se enquadrarem a um conjunto de requisitos.