Grupo sem-teto fecha avenida no interior de SP

Os sem-teto protestaram contra a notificação de desocupação da área onde cerca de 300 famílias vivem ilegalmente, no bairro Cidade Jardim.

Nesta terça-feira, 22, poucas horas depois de receberem a notificação de despejo, um dos moradores morreu.

O pedreiro Manoel Braga dos Santos, de 48 anos, morava na área de ocupação e sofreu um enfarte três horas depois de receber a notificação de desocupação do imóvel. O terreno foi invadido pelos sem-teto em novembro do ano passado.

"Ontem (terça) aconteceu uma tragédia com a morte de um morador quando o oficial de Justiça chegou para falar que ele teria que sair da moradia. Somos contra o despejo e queremos um diálogo com as autoridades", afirmou um dos líderes do movimento, Francisco Galvão.

Com um caixão de papelão, eles lembraram a morte do pedreiro.

A área invadida fica às margens do traçado do extinto Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e pertence à União. A prefeitura informou que negocia com os moradores desde a ocupação, mas não houve acordo para saída do terreno. A desocupação foi determinada pela 2ª Vara da Fazenda Pública e deve ocorrer em 30 dias.