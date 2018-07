Índios ocupam sede da Funai em Passo Fundo-RS Um grupo de 38 índios caingangues passou o dia de hoje dentro da sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para reivindicar a demarcação de uma área de 1,9 mil hectares no município de Cacique Doble. Mesmo sem provocar tumultos ou interrupção do trabalho dos funcionários, os índios indicaram que passariam a noite no local.