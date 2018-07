Iniciativa criada há dois anos serviu de laboratório A proposta em discussão no Comitê Estratégico para Desenvolvimento de Novos Centros de Transplantes é um desdobramento do projeto Rede Nacional de Transplantes (Rentrans), coordenado pelo cirurgião Silvano Raia nos últimos dois anos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. A iniciativa é fruto de um acordo fechado em 2008 entre o Ministério da Saúde e seis hospitais filantrópicos para desenvolver projetos voltados à melhoria do SUS em troca de isenção fiscal.