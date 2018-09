Isabella: defesa avalia decisão e pode recorrer ao STJ O advogado que coordena a defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Marco Polo Levorin, informou que comentará, ainda hoje, após ter acesso ao documento, a decisão do desembargador Caio Canguçu de Almeida, da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. O magistrado negou, em caráter liminar, pedido de habeas-corpus do casal, acusado pela morte de Isabella Nardoni, de 5 anos, em 29 de março. O mérito do pedido de habeas-corpus deve ser analisado por outros dois desembargadores do TJ-SP, na Câmara de Julgamento e pode entrar na pauta na próxima terça-feira, segundo a assessoria do TJ. Caso a decisão seja negativa, a defesa informou que pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). A solicitação de liberdade para Alexandre e Anna Carolina foi entregue na última sexta-feira. Eles estão presos preventivamente desde o dia 7, por determinação do juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo.