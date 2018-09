A decisão do juiz Ronaldo Destêrro, da 9a Vara da Justiça Federal em Belém, impede também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de transferir recursos financeiros à Norte Energia, consórcio responsável pela construção e operação da usina, segundo informações disponíveis no site do Ministério Público Federal no Pará.

(Por Carolina Marcondes e Leonardo Goy)