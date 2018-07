Justiça interroga PMs acusados do sumiço de Amarildo A Justiça do Rio retoma, na manhã desta quarta-feira, 9, audiência de instrução e julgamento do processo em que 25 policiais militares são acusados de envolvimento na tortura seguida de morte e ocultação de cadáver do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos. A vítima está desaparecida desde a noite de 14 de julho do ano passado, quando foi conduzido por PMs à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, "para averiguação".