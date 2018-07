Lacerda conquista prefeitura de BH com apoio de Aécio e Pimentel Marcio Lacerda (PSB) venceu com folga a disputa em Belo Horizonte e se elegeu neste domingo novo prefeito da capital mineira. Com 90,2 por cento das seções totalizadas, Lacerda tinha 59,15 por cento dos votos válidos, que excluem brancos e nulos, contra 40,85 por cento de Leonardo Quintão (PMDB). Lançado à prefeitura por uma coligação de 12 partidos, articulada pelo governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e pelo atual prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), Lacerda esperava vencer a eleição no primeiro turno, mas acabou surpreendido por uma arrancada final de Quintão. No segundo turno, porém, recuperou sua vantagem e terminou à frente com folga. (Texto de Mair Pena Neto, Edição de Alexandre Caverni)