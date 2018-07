Lisa Marie Presley dá à luz a meninas gêmeas Lisa Marie Presley é mamãe novamente. A filha única de Elvis Presley deu à luz a meninas gêmeas no último dia 7, informou neste sábado um representante da cantora de 40 anos. Os nomes das duas meninas não foram divulgados. As bebês nasceram durante cirurgia cesariana, uma pesando 2,7kg e outra, 2,5kg. As gêmeas são as primeiras filhas de Lisa com o músico Michael Lockwood, de 47 anos. Mas ela também tem dois filhos adolescentes com o ex-marido Danny Keough.