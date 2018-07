Lucro da Hypermarcas cai 41% no quarto trimestre

A queda no lucro aconteceu porque as despesas financeiras mais do que duplicaram depois que a Hypermarcas assumiu dívidas para financiar uma série de aquisições nos últimos anos.

A receita líquida no quarto trimestre foi de 841,8 milhões de reais, leve alta de 1,3 por cento em relação aos 830,7 milhões de reais registrados no mesmo trimestre em 2010.

As despesas financeiras líquidas subiram para 128,6 milhões de reais no quatro trimestre, 142 por cento a mais que os 53,1 milhões de reais registrados no mesmo período do ano anterior.

O Ebitda ajustado (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em 139,1 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 37,8 por cento em relação aos 223,5 milhões de reais um ano antes.

No acumulado do ano de 2011, a empresa teve prejuízo de 54,7 milhões de dólares. Em 2010, a Hypermarcas teve lucro líquido de 261,9 milhões de reais, informou a companhia. O Ebitda ajustado ficou em 712,4 milhões de reais no ano passado, queda de 3 por cento na mesma base de comparação.

A margem Ebitda ajustada ficou em 15,3 por cento no quarto trimestre e em 19,8 por cento no acumulado do ano passado.

(Reportagem de Asher Levine e Bruno Marfinati)