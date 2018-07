Luis Fernando Verissimo recebe alta de hospital no RS O escritor Luis Fernando Verissimo, de 76 anos, recebeu alta na tarde desta terça-feira do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele havia sido internado na madrugada de sábado (9) com dores no peito. "O escritor Luis Fernando Verissimo apresentou recuperação favorável do quadro cardiológico que motivou sua internação e recebeu alta hospitalar na tarde de hoje", de acordo com nota da assessoria de imprensa da instituição.