Mãe é acusada de matar filho em ritual de magia negra

Uma dona de casa foi presa ontem acusada de matar um de seus três filhos, o mais velho, de 19 anos, com várias facadas no pescoço e outra no peito. O crime ocorreu no interior do apartamento da família, na zona oeste da capital paulista. No final da tarde de ontem, os vizinhos da acusada, afirmando que a mulher era adepta de rituais de magia negra e que era obcecada por sites do tipo, entraram em desespero depois que ela se trancou no apartamento afirmando que precisava sacrificar o filho. Policiais militares foram acionados e, antes de arrombarem a porta do imóvel, tentaram falar com a suspeita, mas ela não respondeu. Ao ouvirem os gritos do rapaz, os policiais invadiram o apartamento, mas já era tarde. Gravemente ferido, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal Bandeirantes, no Jardim Peri Peri, onde morreu. A acusada foi detida em flagrante e, mesmo internada para acompanhamento psiquiátrico, foi indiciada por homicídio qualificado. A perícia foi acionada e apreendeu duas facas de cozinha utilizadas no crime, computadores e um saco de facas deixado sob o sofá da sala.