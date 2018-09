Mãe processa filha juíza por acusações de abuso em autobiografia

Uma juíza britânica que escreveu um bestseller autobiográfico contando os abusos que teria sofrido na infância está respondendo a um processo de difamação movido pela própria mãe. A mãe, Carmem Briscoe-Mitchell, entrou com o processo contra a filha depois de ter sido acusada, em um livro de memórias, de abuso e negligência. Constance Briscoe, advogada e uma das primeiras mulheres negras a atuar também como juíza na Grã-Bretanha, fez as alegações contra a mãe no livro de memórias Ugly (Feia, em tradução livre), publicado em janeiro de 2006. No livro, que se tornou um sucesso de vendas, Briscoe, de 51 anos, afirma que a mãe, hoje com 73 anos, batia e cuspia nela e a deixava sem comida durante sua infância. Briscoe também diz, em suas memórias, que a mãe havia "beliscado e esmurrado" seus seios e que também sofria abusos nas mãos de seu padrasto. Briscoe-Mitchell, uma jamaicana que imigrou para a Grã-Bretanha nos anos 50, diz que as alegações da filha são "ficção". Na abertura do processo na segunda-feira, o advogado da mãe, William Panton, disse aos jurados da Alta Corte, em Londres, que, segundo sua cliente, os incidentes narrados no livro nunca aconteceram. Briscoe-Mitchell está processando a filha e a editora Hodder and Stoughton, que publicou o livro de memórias. Segundo Panton, o livro traz acusações sérias de atos criminosos e que os acusados devem provar que eles realmente aconteceram. O advogado também questionou se é possível confiar na memória de Briscoe, que relata, entre outros, eventos que teriam acontecido quando ela tinha de 5 a 12 anos. O julgamento deve durar cerca de dez dias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.