Manifestações complicam trânsito no centro de SP Cerca de 1.300 manifestantes, entre bancários e guardas civis metropolitanos, estavam concentrados no início da tarde de hoje no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A manifestação dos bancários faz parte da Jornada Nacional Unificada de Lutas e em comemoração ao Dia do Bancário e aniversário da Central Única dos Trabalhadores (CUT).