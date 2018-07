Manifestantes bloqueiam Marginal do Pinheiros Os manifestantes do Movimento Passe Livre fecharam na noite desta sexta-feira todas as faixas da Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no sentido Castelo Branco. A marcha começou na Avenida Brigadeiro Faria Lima, mas eles desceram a Avenida Rebouças e, por volta das 19 horas, o grupo aproveitou uma brecha num bloqueio que havia sido montado pela Polícia Militar (PM) no acesso da Ponte Eusébio Matoso e entrou na via expressa.