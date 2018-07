Massa reclama de equilíbrio da Ferrari e vê pódio pouco provável Felipe Massa considera que, em condições normais, terá muita dificuldade para chegar ao pódio do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, após ter sofrido com o equilíbrio de sua Ferrari e ter ficado apenas na 7a posição para a largada de domingo.