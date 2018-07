McLaren apresenta carro novo com tributo ao passado

Em homenagem ao fundador falecido da empresa Bruce McLaren, que criou a empresa em 1963, uma sucessão de carros vencedores ao longo das décadas foram conduzidos em torno de um lago ornamental e para o átrio da fábrica futurista por uma parede de som, antes de o elegante e novo MP4-28 ser revelado.

A apresentação incluiu o carro M23 de Emerson Fittipaldi, em 1974, o dominante MP4/4 de Ayrton Senna em 1988, e -- com o público procurando seus tampões de ouvido - o vencedor MP4-13 de Mika Hakkinen de uma década depois.

O britânico Jenson Button, campeão mundial de 2009, será o líder da equipe com o novo companheiro, o mexicano Sergio Perez, perseguindo sua primeira vitória depois de duas temporadas com a Sauber.

Perez deixou claro que estava à procura de mais do que apenas uma presença ocasional no topo do pódio, com uma equipe que terminou no ano passado em terceiro geral e está sedenta por seu primeiro título de construtores desde 1998.

"Eu quero ganhar o campeonato, essa é a minha meta", declarou o piloto de 23 anos de idade, de pé ao lado de um Button sorridente depois de a dupla dirigir para a fábrica -- o mexicano na frente do britânico mais experiente -- em carros esportivos da McLaren.

Button disse que estava ansioso para entrar em um carro que parecia, à primeira vista, muito semelhante ao que venceu sete corridas na temporada passada.

"É exatamente o mesmo esquema de cores, então algumas pessoas podem olhar para ele e dizer 'ah, parece bem semelhante ao do ano passado', mas eu lhe digo, é completamente diferente", afirmou Button. "Por baixo da superfície, é muito, muito diferente."

"Eu acho que é por isso que é uma temporada tão emocionante."