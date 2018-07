Menino boliviano cego surpreende mundo do jazz

José Antonio Montano Baina não é um músico de jazz como outro qualquer.

Ele é cego, tem apenas 7 anos de idade e toca piano.

O pequeno José é natural da cidade colonial de Torora, na Bolívia.

Ele não é só uma celebridade local, mas também nacional.

O garoto já se apresentou até na Câmara dos Deputados da Bolívia.

Ele afirma que concilia a rotina de músico e de apresentações com a de uma criança normal.

José vai à escola primária diariamente, faz seus deveres de casa de inglês e de matemática e comparece às aulas de ginástica.

Ele começou a tocar bateria aos 4 anos e daí passou para o piano.

''Antes, eu não conhecia o jazz. Foi ele que me fez gostar do estilo. Não sei explicar como ele entrou no jazz. É como se ele já tivesse nascido com ele. Quando ele começou, ele não conseguia mais parar. Ele pode tocar qualquer estilo, mas nunca vai parar de tocar jazz. Éa a paixão dele'', afirma o pai do menino, Roberto Montana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.