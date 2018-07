Ministro da Justiça vai ao MA encontrar Roseana O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, se reúnem nesta quinta-feira, às 14h30, em São Luís, para debater a situação de violência no Estado. No encontro, no Palácio dos Leões, os dois tratarão, segundo nota do governo do Estado, de "ações para o reaparelhamento do sistema prisional maranhense". Ainda segundo o governo do Maranhão, a governadora apresentará "detalhes das ações realizadas até o momento para a resolução dos problemas no setor carcerário do Estado".