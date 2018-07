Ministro pede vista e julgamento sobre hidrelétrica Jaguara da Cemig no STJ é suspenso O julgamento do processo da Cemig para prorrogar a concessão da hidrelétrica Jaguara, que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi suspenso mais uma vez após o ministro Benedito Gonçalves pedir vista nesta quarta-feira.