Morador convive com o problema há 40 anos

Eduardo Cotrim, morador da Rua Fortunato, convive com o problema há 40 anos. Diz já ter ligado diversas vezes para o Psiu, sem sucesso. "Pouco antes de os fiscais passarem eles recolhem as mesinhas da calçada. A fiscalização vai embora e volta tudo", conta.

Um morador da Rua Dona Veridiana, que preferiu o anonimato, dorme à base de calmante. A via também fica próxima à Canuto do Val. Ele colocou janelas antirruído, que não deram resultado. Aposentado, está doente, faz radioterapia e quimioterapia.

O barulho produzido por bares na Praça Roosevelt, também na região central, motivo de discórdia há dois anos entre estabelecimentos e vizinhos, foi parar no Ministério Público. A queixa partiu do funcionário público José Benedito Gama, de 36 anos, morador há 12 anos do local. "A calçada é ocupada e a algazarra vara a madrugada", afirma. "Fico acordado até as 5 horas. Nos finais de semana e feriados é ainda pior. Cansei e resolvi buscar ajuda na Justiça."