Moradores do Rio protestam contra morte de morador Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, protestaram na noite de sexta-feira (22) contra a morte de José Roberto Lorena Ramos, de 28 anos. Ele foi atingido durante troca de tiros entre bandidos e agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local no fim da tarde.