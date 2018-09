Moradores fogem de tiroteio na Costa do Marfim; crise se agrava Moradores assustados de um bairro em Abidjã fugiram de suas casas com seus pertences depois de ouvirem tiros esporádicos, disseram testemunhas nesta quinta-feira, enquanto a crise que eclodiu na Costa do Marfim após as eleições se torna cada vez mais violenta.