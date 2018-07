Motorista encontrará rodovias em obras em SP

A possibilidade de chuvas aumenta o risco de queda de barreiras, sobretudo na região da serra. No trecho paulista, dois locais estão com interdição parcial, no km 457,4, em Jacupiranga, em razão de obras numa ponte, e no km 489,5, em Cajati, onde outra ponte passa por reparos.

Para quem vai seguir em direção à Baixada Santista, a operação descida, com sete pistas sentido litoral, começa a partir das 11 horas de sexta-feira (8) e segue até as 24 horas de sábado. O sistema volta a operar das 7 horas às 13 horas de domingo, com o uso de duas pistas da Via Anchieta, mais a pista sul da Imigrantes. Para o retorno à capital paulista, a operação subida será entre as 18 horas e 24 horas de domingo, com oito faixas em direção a São Paulo. A operação se repete entre as 9 horas de terça-feira e as 2 de quarta-feira.

A rodovia Raposo Tavares (SP-270), ligação da capital paulista com o oeste do Estado, está em obras de duplicação em dois longos trechos, entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga, a partir do km 115, e entre Maracaí e Regente Feijó, desde o km 473. Um trecho de 80 quilômetros a partir de Angatuba está em mal estado de conservação e com buracos.

Interdições

Quatro ligações regionais estão interditadas no interior paulista. A rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) foi fechada do km 295,7 ao 327,8, em Braúna, para reparos no rompimento de dutos causado pelas chuvas. A rodovia Dr. Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463) tem um trecho de sete quilômetros interditado para duplicação.

A rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563) está interditada no km 79, em Presidente Venceslau, para a construção de uma ponte, e no 200,9, em Presidente Prudente, para obras num viaduto. O superintendendo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Clodoaldo Pelissioni, disse que algumas obras reparam estragos causados pelas chuvas e são feitas em caráter de emergência. Ele pediu atenção aos motoristas nesses locais e lembrou que os serviços estão próximos da conclusão.