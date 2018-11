MP denuncia Cadu pela morte do cartunista Glauco

O estudante também foi denunciado por lesão corporal em relação a Beatriz, esposa de Glauco. A pena para os crimes varia de 20 a 68 anos de prisão.

A participação de Felipe Iasi nos assassinatos continuará a ser investigada. Iasi ainda não foi denunciado pelo MP. O jovem que levou Cadu até a casa de Glauco afirmou à polícia ter sido sequestrado e obrigado a levar Cadu à casa das vítimas.

O Ministério Público pediu também um exame de insanidade mental para Cadu. De acordo com o órgão, o processo poderá ficar suspenso até a conclusão do exame. O laudo apontará se Carlos Eduardo vai a júri popular ou se será internado em hospital psiquiátrico. Atualmente, Cadu está na Penitenciária de Catanduvas, no Paraná.