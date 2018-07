MPF quer que Anatel regulamente SMS para emergência O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo entrou com uma ação civil pública para que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) regulamente o uso de mensagens de texto (SMS) via celular para serviços de emergência da polícia (190) e do Corpo de Bombeiros (193). Pela ação, a Anatel será obrigada a regulamentar o serviço em, no máximo, 60 dias.