Museu britânico expõe imagens premiadas de vida selvagem

Cenas da Natureza

Fotógrafos de todo o mundo participaram da seleção para a exposição Wild Planet, em cartaz até o final de outubro no World Museum, na cidade britânica de Liverpool.

Chris Packham, zoologista e apresentador de programas sobre vida selvagem na BBC, selecionou 80 imagens para compôr a exposição.

As fotos escolhidas foram feitas por vencedores das últimas edições do concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano.

Entre os trabalhos estão obras de fotógrafos renomados como o alemão Armin Maywald, veterano na área de vida selvagem.