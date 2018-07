Natal foi mais violento que réveillon nas BRs do DF A semana do feriado prolongado de ano-novo nas estradas federais que cortam o Distrito Federal foi menos violenta que na semana do Natal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve 23 acidentes entre 30 de dezembro de 2008 e 1º de janeiro, que deixaram 25 feridos e dois mortos. No Natal, foram 32 acidentes, 18 feridos e quatro mortes, entre 22 e 25 de dezembro. De acordo com a Agência Brasil, o cumprimento da sinalização nas rodovias foi apontado pela polícia como um dos fatores para a redução. "Aconselhamos as pessoas que tivessem mais responsabilidade, mais respeito à sinalização. Parece que os motoristas obedeceram um pouco essa recomendação", afirmou o inspetor De Lucas Barbosa, em entrevista à Rádio Nacional.