Neblina fecha Cumbica; Congonhas opera normalmente A forte neblina que atinge a região de Guarulhos impede a realização de pousos desde as 3h35 da madrugada desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. Segundo a Infraero, até as 6h30, 18 pousos, sendo 6 nacionais e 12 internacionais, haviam sido desviados. Os vôos nacionais foram alternados para Viracopos, em Campinas, interior do Estado.Dos 12 internacionais, 4 foram desviados para Campinas e 8 para o Galeão, no Rio. As decolagens em Cumbica ocorrem apenas com o uso de instrumentos, o que também significa problemas nas saídas de aeronaves cujos pilotos não fazem uso de instrumentos. Segundo a Infraero, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, opera normalmente tanto para pousos como para decolagens desde as 6h, horário em que o aeroporto abre.