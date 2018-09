Ninguém acertou dezenas da Timemania e Quina Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 13 da Timemania e o prêmio principal acumulou em R$ 6.060.517,56. Foram sorteados na cidade mineira de Patos de Minas, neste sábado, 24, os seguintes números: 06 - 28 - 32 - 37 - 73 - 75 - 79. O time do coração foi o União Barbarense, de São Paulo, acertado por 5.895 pessoas, que vão receber R$ 2 cada uma. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Timemania: 6 acertos - 11 ganhadores, que devem receber R$ 25.629,44; 5 acertos - 307 ganhadores e o prêmio é de R$ 612,21; 4 acertos - 5.541 ganhadores e o prêmio é de R$ 6; 3 acertos - 53.928 ganhadores, que receberão R$ 2. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (15) atingiu R$ 381.264,78. O prêmio estimado para o concurso a ser realizado no próximo sábado, 31, é de R$ 6,5 milhões. Ninguém atingiu os 20 acertos no concurso 830 da Lotomania. O prêmio acumulou em R$ 396.900,10. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 05 - 08 - 11 - 18 - 23 - 29 - 30 - 34 - 35 - 39 - 51 - 59 - 69 - 74 - 76 - 89 - 90 - 91 - 92 - 00. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Lotomania: 19 acertos - 5 pessoas receberão o prêmio de R$ 39.690,01; 18 acertos - 110 pessoas, que deverão receber R$ 1.804,09; 17 acertos - 869 pessoas que vão receber o prêmio de R$ 114,18; 16 acertos - 5.463 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 18,16. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira, 28, é de R$ 800 mil. Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 1904 da Quina e o prêmio acumulou em R$ 844.439,96. Os números sorteados foram: 05 - 34 - 61 - 67 - 77. A Quadra foi acertada por 181 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.757,93. O Terno teve 9.038 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 73,64. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, a ser realizado na terça-feira, 27, é de R$ 1,4 milhão.