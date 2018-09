No feriado, 1,6 milhão de veículos devem sair de SP Aproximadamente 1,6 milhão de veículos devem deixar a capital paulista neste feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, iniciado na quinta-feira. A estimativa é da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que realizará a Operação Estrada, para assegurar a segurança dos motoristas e a fluidez do tráfego, sobretudo no acesso às rodovias e no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara. A sugestão da CET é que as viagens sejam programadas para o intervalo das 22 horas às 6 horas. A operação prevê a colocação de guinchos em pontos estratégicos dos principais corredores e perto das rodovias para efetuar eventuais remoções.