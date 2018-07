No topo do mundo, cult de Cagney e Walsh Em 1949, Raoul Walsh, então com 62 anos - nasceu em 1887, morreu em 1980 -, teve um de seus melhores anos em Hollywood. O western Golpe de Misericórdia e o filme de gângsteres Fúria Sanguinária são quase sempre apontados como obras-primas, não apenas de seus gêneros, mas do cinema em geral. Rebatizado como Alma Negra, Fúria Sanguinária (White Heat) é a especialíssima atração de hoje, no fim da noite, no canal TCM. Passa às 23h55. Edmond O"Brien faz o agente que se infiltra na quadrilha de James Cagney. Obcecado por sua mãe, o criminoso negligencia a mulher, Virginia Mayo. O desfecho, no alto do prédio - "top of the world", no topo do mundo -, é uma das grandes cenas da história do cinema.