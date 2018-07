Nove são detidos em operação contra tráfico em PE Nove pessoas foram detidas, entre elas seis adultos e três adolescentes, durante operação conjunta entre Polícia Civil e Militar, em Pernambuco, para combater o tráfico de drogas e homicídios na cidade de Goiana. Com as prisões, a polícia desarticulou duas quadrilhas rivais acusadas de homicídios e que disputam o controle do tráfico de entorpecentes em Goiana.