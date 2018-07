Padre irrita pais na Itália ao revelar que Papai Noel não existe

O padre Dino Bottino, da paróquia da Igreja do Sagrado Coração, em Novara, no norte da Itália, nunca podia imaginar a revolta que iria criar quando disse às crianças que nem o Papai Noel, e nem a bruxa boa chamada Befana, que traz presentes no Ano Novo às crianças italianas, existem de verdade. Bottino revelou o segredo para as crianças durante uma missa em meados deste mês. Dezenas de pais reclamaram. "Você estragou o Natal dos meus filhos", disse uma mãe revoltada. Um jornal local publicou as queixas dos pais. Mas o padre Bottino não se abalou. "Eu disse às crianças que o Papai Noel era uma invenção que não tinha nada a ver com a estória do Natal cristão. E eu repetiria isso de novo, se tivesse chance!", afirmou o prelado. Bottino disse que nunca teve a intenção de magoar ninguém, mas tem o dever de distiguir a realidade de Jesus da estória do Papai Noel, que é uma fábula como Cinderela e Branca de Neve. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.