Pai acusado de jogar filhas de ponte vai a júri popular A Justiça do Espírito Santo decidiu que o pai acusado de ter jogado as filhas de dois e quatro anos da ponte de Nova Almeida, em abril de 2010, vai a júri popular. A juíza da 3ª Vara Criminal da Serra, Carmen Lúcia Correa, também manteve a prisão preventiva do acusado.