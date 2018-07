Papa é esperado em instantes na Base Aérea do Galeão As cerca de 300 pessoas que esperam o papa na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, estão em dúvida se ele chegará de carro ou helicóptero. Como o pontífice voou até o Riocentro, onde está agora, paira um clima de incerteza. Mas os fiéis não param de chegar. Como esta será a última aparição do papa no Brasil, os vendedores de bandeirinhas com a foto de Francisco já baixaram pela metade os preços. A que custava RS 5 agora é vendida por RS 1, e a de RS 20 está por 10 na frente da Base Aérea.