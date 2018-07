Pedido de isenção de taxa da Unesp termina hoje Termina neste hoje o prazo para que os candidatos do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) solicitem isenção de taxa de inscrição. Para isso, é preciso preencher até as 16h um questionário e avaliação pela internet no site www.vunesp.com.br. Depois, o candidato tem até segunda-feira, 15, para entregar pessoalmente a documentação solicitada em um dos postos.