Perícia vê manutenção falha em parque onde 2 morreram Os laudos da perícia sobre o acidente no parque de diversões em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, confirmam as más condições das instalações e a falta de manutenção dos brinquedos, de acordo com informações da Polícia Civil. No acidente, duas pessoas morreram após um dos carrinhos do brinquedo "Tufão" se soltar, no dia 14 de agosto.