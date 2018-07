Perseguição a carro acaba em tiroteio na zona sul

Por volta das 21h45 policiais cruzaram com o veículo roubado na região de Moema, também na zona sul, onde teve início a perseguição. Os três ocupantes do Hyundai seguiram em direção ao bairro da Vila Mariana e subiram a Rua Vergueiro. Em frente à estação do Metrô, o veículos dos assaltantes acabou atingindo outros quatro carros e o veículo da PM.

Armado com um revólver calibre 38, Adam David Fabrício Rosset, de 25 anos, desceu do veículo e atirou contra os policiais. No revide, foi baleado e encaminhado ao Hospital São Paulo, na Vila Mariana, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois criminosos, Diego Júlio de Oliveira, 25, e J.H.O.S., de 17 anos, foram presos sem reagir e encaminhados ao 36º Distrito Policial, do Paraíso. A polícia agora vai investigar a participação do trio em um assalto a uma residência em Moema.

Segundo informações da PM, o Hyundai Tucson foi roubado há cinco dias durante um assalto a uma residência também na região de Moema. No interior da casa, os assaltantes mantiveram várias pessoas reféns e chegaram a amarrar algumas delas. Na fuga, levaram o Hyundai e uma pessoa como refém. A vítima foi liberada minutos depois pelos bandidos, que teriam utilizado esse mesmo veículo em outros crimes.