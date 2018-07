PM pede que jurados 'façam justiça' no caso de Acioli Ao fim do interrogatório, que durou cerca de 1h30, o cabo da PM Sérgio Costa Júnior, réu confesso que está sendo julgado nesta terça-feira pelo assassinato da juíza Patricia Acioli, pediu aos jurados que "façam justiça". "Infelizmente, tive cabeça fraca. Me deixei levar pela emoção e fiz o que fiz. Mas desde o primeiro momento me arrependi com a desgraça que fiz com minha família e com a família dela (Patricia). Acredito muito na Justiça. Façam justiça comigo."