Polícia de Curitiba prende grupo de pichadores

Os menores foram encaminhados à Delegacia do Adolescente. Eles seriam liberados com a presença de um responsável e receberiam uma multa administrativa de R$ 714,20. Já os adultos detidos foram levados para a Delegacia do Meio Ambiente. Eles vão responder pelo crime de pichação, previsto no artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais. Eles também vão receber uma multa administrativa de R$ 714,20.

Segundo o diretor da Guarda Municipal de Curitiba, Odgar Cardoso, as prisões aconteceram por causa de uma denúncia anônima feita por um morador da área central. "Conseguimos desmobilizar essa ação e espero que isso também possa inibir a ação futura dos pichadores", disse, lembrando que neste ano já foram realizadas 74 prisões de pichadores. No ano passado foram 460 detenções, sendo 144 em flagrante.

A ação teve o apoio do monitoramento por câmeras da Central da Praça Osório, além de equipes da Guarda e da Polícia Militar. Também foram apreendidos materiais de pichações, como latas e garrafas com tintas, pincéis, rolos de pintar e cadernos com modelos de pichações e de assinatura das pichações.