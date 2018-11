Polícia diz que pai matou filhos e se suicidou no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul encontrou hoje quatro corpos em meio aos escombros de uma oficina mecânica parcialmente destruída por um incêndio, em Porto Alegre, e concluiu que a tragédia foi provocada por um pai que matou os três filhos, ateou fogo no estabelecimento e se suicidou.