Polícia do Rio investiga morte de criança austríaca A polícia do Rio investiga a morte de uma menina de quatro anos, que vivia com a tia em Santa Cruz, zona oeste da cidade. Nascida na Áustria, Sophie Zanger deu entrada na semana retrasada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, com diversos hematomas pelo corpo, e faleceu na última sexta-feira. A polícia trabalha com a hipótese de espancamento.