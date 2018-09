Vanessa desapareceu no último sábado, 12. Ela saiu pela manhã da casa do noivo, em Barueri, para encontrar três amigas em Carapicuíba. De lá, elas seguiriam para um curso no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O corpo da jovem foi encontrado em um matagal na cidade de Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, no domingo, 13.