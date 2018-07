Polícia recaptura 89 foragidos da Justiça em SP A polícia recapturou no litoral paulista, na última sexta-feira, 89 foragidos da Justiça. Além disso, cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão, realizou vistoria de estabelecimentos comerciais e bloqueios em pontos de maior incidência criminal na Baixada Santista. A ação faz parte da Operação Verão 2009, que ocorre a cada 45 dias e visa diminuir a criminalidade da região. Cerca de 475 policiais civis de diversas unidades do departamento participaram da operação, principalmente nos municípios de Santos, Itanhaém, Jacupiranga e Registro. No total, foram registrados 246 boletins de ocorrência e apreendidos 286 gramas de entorpecentes, entre maconha e cocaína. Três estabelecimentos comerciais foram fechados, 150 veículos foram apreendidos e 133 pessoas foram presas.