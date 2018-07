Policiais civis invadem palácio do governo em Goiânia Revoltados com a não votação de um projeto que reestrutura a carreira da categoria, duzentos policiais civis invadiram o Palácio Pedro Ludovico, sede do governo de Goiás, em Goiânia, na tarde desta terça-feira, 18. Gritando palavras de ordem, os policiais marcharam pela Praça Cívica, no centro da capital goiana, e entraram no prédio, chegando até o oitavo andar. A manifestação ocorreu após a sessão da Assembleia Legislativa do Estado em que o projeto não chegou a ser colocado em pauta. Durante o ato, vidraças das portas e janelas foram quebradas e a energia foi desligada. O tumulto causou um princípio de pânico entre os funcionários do governo.